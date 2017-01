Ci sono anche i coniugi Tobia Foresta e Bianca Iudicone tra le vittime identificate dell'Hotel Rigopiano completamente raso al suolo da una valanga staccatasi dalla montagna dopo il terremoto del Centro Italia. I loro corpi sono stati tra gli ultimi ad essere estratti dai vigili del fuoco dalle macerie del corpo centrale dell’albergo distrutto poco prima di mezzanotte, spegnendo le ultime flebili speranze di poter ritrovare ancora qualcuno in vita. Il triste compito di identificare la coppia è toccato al figlio Marco, titolare di un wine bar a Pescara.

Come raccontano i soccorritori, i loro corpi erano l'uno accanto all'altro così come avevano vissuto la loro storia d'amore. Si erano conosciuti a Torino anni fa, lei proveniente dalla Germania dove è nata da famiglia di origine pugliese, lui da Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza, dove ha vissuto fino alla soglia dei 30 anni. I due poi si erano trasferiti a Montesilvano, città costiera in provincia di Pescara. Il 60enne, dipendente dell’Agenzia delle Entrate, e la 50enne, che gestiva un negozio proprio a Montesilvano, però amavano molto la montagna e in particolare Farindola, dove appena potevano si rifugiavano per trascorrere qualche attimo di relax.