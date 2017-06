L’auto di Jessica Tinari, una delle vittime della tragedia dell’hotel Rigopiano di Farindola avvenuta il 18 gennaio scorso, è stata rubata nella notte a Vasto, in provincia di Chieti. Ad accorgersi del furto, questa mattina è stato Mario Tinari, il padre della ragazza di 24 anni prematuramente scomparsa. “L’auto, una Lancia Y -ha spiegato l’uomo– era parcheggiata in via Colonna, a pochi metri da casa, questa mattina non c’era più. Avevo acquistato quel modello perché piaceva a Jessica e insieme a mia moglie avevo deciso di non venderla per tenerla come ricordo”. Il signor Tinari, che ha già sporto denuncia, ha quindi lanciato un appello tramite la stampa: "Per me e mia moglie Gina quell'auto ha un valore affettivo molto grande, anche se immagino che chi l'ha rubata importi poco il valore simbolico che ha per noi".

Intanto la difesa di due indagati del dramma avvenuto lo scorso gennaio chiedono di spostare le indagini da Pescara a L’Aquila. "Si chiede alla Procura della Repubblica di Pescara, che indaga per omicidio colposo, di declinare la propria competenza in favore di quella della Procura della Repubblica dell'Aquila, competente per il reato più grave di disastro". Queste le parole del sindaco di Farindola (Pescara), Ilario Lacchetta, del tecnico comunale Enrico Colangeli e del Comune di Farindola, presentano istanza alla Procura di Pescara affinché tutte le indagini sul disastro dell'Hotel Rigopiano passino alla Procura dell'Aquila. "E' proprio a L'Aquila, infatti – scrivono in una nota gli avvocati Cristiana Valentini, Massimo Manieri e Goffredo Tatozzi – che si sono realizzate le condotte del reato più grave di disastro, cioè "disastro valanghivo doloso". Tale competenza – aggiungono – attrae anche la cognizione dei reati di omicidio colposo". Il 12 maggio scorso i tre legali avevano presentato una denuncia, contro la Regione Abruzzo, presso la Procura dell'Aquila