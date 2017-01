Ha adagiato una copia della sua tesi di laurea tra le bare di papà Pietro e mamma Barbara, che non hanno potuto vederla realizzarsi nel giorno più importante della sua vita. Così, Federica Di Pietro, 29enne primogenita della coppia di Loreto Aprutino, tra le vittime della tragedia dell'Hotel Rigopiano a Farindola, ha voluto fare un regalo ai suoi genitori nel giorno dell'apertura della camera ardente allestita nel palatenda di via Roma. È arrivata lo scorso venerdì sera direttamente da Roma per condividere con loro quel traguardo raggiunto dopo anni di duro studio e sacrificio.

Federica si è laureata in giurisprudenza il 27 gennaio. Con lei c'erano i fratelli, gli zii e gli amici ma non i genitori. Rosa Barbara Nobilio e suo marito Piero di Pietro sono infatti tra le 29 vittime recuperate dalle macerie dell'Hotel Rigopiano, travolto da una valanga negli attimi immediatamente successivi al terremoto dello scorso 18 gennaio. La discussione della tesi era fissata per martedì 24 gennaio ma quel giorno aveva già scoperto che la madre non ce l’aveva fatta, e attendeva notizie sul padre. Per questo, aveva chiesto di aspettare ancora qualche giorno. Ma avrebbe potuto immaginare un epilogo simile.

La dedica del suo lavoro è andata ai suoi genitori, a cui ha voluto regalare anche la corona d'alloro sfoggiata dopo la discussione, come ha testimoniato il quotidiano Il Messaggero. È in mezzo a loro nel giorno del loro funerale, svoltisi domenica mattina davanti alla folla dei concittadini, accorsi a dare l'ultimo saluto alla coppia. Pur avendo il cuore pieno di dolore, è riuscita a realizzare il suo sogno.