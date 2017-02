Dopo l'allarme lanciato da uno dei superstiti, la centrale operativa del 118 di Pescara tentò decine di volte di mettersi in contatto con lui ma senza successo. È il nuovo particolare che emerge dalla ricostruzione di quella terribile giornata del 18 gennaio scorso quando un valanga ha travolto l'hotel Rigopiano di Farindola, sul Gran Sasso, distruggendolo completamente e facendo 29 vittime. Come ricostruito dagli inquirenti, attorno alle 17.40 uno dei due uomini non coinvolti dalla valanga, Giampiero Parete, riuscì a mettersi in contatto con il 118 per chiedere aiuto ma la comunicazione era fortemente disturbata per via del maltempo.

Vista la gravità di quanto riferito, la centrale operativa del 118, che registra tutti i numeri delle chiamate in entrata, tentò per ben 31 volte di ricontattare l'uomo allo stesso numero ma sempre invano. Nel frattempo era stato allertato anche il Centro coordinamento soccorsi della Prefettura che aveva provveduto ad effettuare altri tentativi di mettersi in contatto con Parete ma senza avere alcun riscontro.

Anche per questo gli operatori presenti in centrale, in quel momento alle prese con la maxi emergenza del maltempo in tutta l'area e in quei minuti in particolare intenti a cercare di soccorrere due persone con intossicazione da monossido di carbonio impossibili da raggiungere, avevano deciso anche di utilizzare i propri telefoni cellulari. Così è stato fatto anche per la telefonata all'amministratore dell'hotel Bruno Di Tommaso, registrata con un app per smartphone e pubblicata oggi da Repubblica.it. Nella chiamata si cerca conferma proprio dei fatti raccontati nella telefonata di Parete.

Di Tommaso però in quel momento si trova a Pescara e non sa nulla della slavina e quindi smentisce che l'hotel possa essere stato distrutto e dice di essere stato in contatto poco prima con l'albergo via Whatapp. Una rassicurazione che blocca involontariamente la macchina dei soccorsi che partirà solo molto tempo dopo quando sempre via Whatapp Parete si mette in contatto con un suo amico,Quintino Marcella, ribadendo l'allarme. Anche l'amico però inizialmente non viene creduto proprio a causa delle rassicurazioni del direttore dell'hotel e solo dopo varie chiamate a tutti i numeri di emergenza e varie insistenze viene preso in considerazione.