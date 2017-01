Marco Tanda, il pilota 25enne della Ryanair originario di Gagliole (Macerata) e la fidanzata Jessica Tinari, di Vasto (Chieti), sono fra le 29 vittime della valanga che travolto l’hotel di Rigopiano. Il corpo del ragazzo è stato riconosciuto ieri sera dal fratello Gianluca: “ora che Marco non c'è più – le sue uniche parole – è il momento del silenzio”. I due fidanzati sono stati ritrovati senza vita nella sala tv dell'albergo distrutto. Tanda era cresciuto a Castelraimondo, ma si era poi trasferito a Roma con la famiglia. Oggi il sindaco Renzo Marinelli dà voce al dolore della comunità di Castelraimondo: "una notizia terribile, che ha lasciato tutti sgomenti. Marco era un ragazzo perbene, aveva quasi l'età di mia figlia, si era costruito un bell'avvenire, che è stato stroncato. Eravamo già stati duramente colpiti dal terremoto, questo evento ci ha sconvolti". I funerali del pilota dovrebbero tenersi a Roma, dove vive la madre Elma.

A Vasto la notizia del ritrovamento del corpo di Jessica ha gettato nello sconforto coloro che la conoscevano: amici, colleghi che con lei si erano specializzati in estetica, compagni di partito: era attivista del Pd e dei Giovani democratici. Marco e Jessica stavano insieme da 9 anni. “Abbiamo sperato, pregato, creduto in un miracolo che non si è realizzato. Dopo le ore del pianto riprenderemo il cammino sui sentieri di una vita che, di certo, non capiremo mai fino in fondo…rincorreremo la bellezza in ogni istante e saluteremo ogni nuovo giorno con la luce del tuo sorriso. Ciao Jessica” ha scritto invece Francesco Menna, sindaco di Vasto, su Facebook.