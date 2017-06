L’ha trovato nella sua camera da letto mentre cercava di rubare vestiti alla rinfusa dall’armadio per poi riempire una valigia che aveva posizionato a terra. E’ successo a Padova, in via Santa Rosa, a due passi dal Duomo, dove un ragazzo di 32 anni, tornato a casa, si è ritrovato faccia a faccia con un topo d'appartamento: Ranzi Triki, 45 anni, tunisino, pregiudicato residente a Padova, era riuscito ad entrare nell’appartamento servendosi di un sampietrino trovato in strada, col quale ha mandato in frantumi il vetro di una finestra al piano rialzato della casa presa di mira. Una volta entrato, ha trovato alcune valigie vuote che ha cominciato a riempie di vestiti. Ma ad un certo punto, il proprietario di casa è rientrato. Il trentaduenne, preoccupato, è corso fuori dall’appartamento, e ha chiuso dentro il tunisino per poi

chiamare i carabinieri. Nel frattempo il ladro, , complice anche l'impalcatura all'esterno dell'edificio che nascondeva la facciata del condominio, è uscito dalla finestra sul retro, provando a far perdere le proprie tracce. Ma la sua fuga è durata poco: i militari dell’Arma, avvertiti dal proprietario della casa derubata, l'hanno bloccato in pochi secondi. Triki, che oltretutto era sottoposto alla misura dell’ obbligo di dimora dalle 22 alle 7, è stato processato per direttissima.