Quando si è vista sottrarre la propria bicicletta da uno sconosciuto probabilmente pensava di non rivederla mai più. Per questo è stata incredibilmente grande la sorpresa quando, appena pochi giorni dopo, passeggiando per strada l'ha ritrovata per caso appoggiata ad un muro. Come racconta il quotidiano Il Tirreno, è quanto accaduto a Fucecchio, nella città metropolitana di Firenze, dove la proprietaria della due ruote ha deciso di lasciare un biglietto al ladro intimandogli di riportargliela a casa, dove era stata rubata.

"Gentilissimo signor ladro è pregato di riportare la mia bicicletta dentro la porta di casa perché anche se ha tolto il cestino dove c’era il casco della mia moto l’ho riconosciuta. Ladro la bicicletta è mia, riportala dove l’hai presa subito" si legge nel messaggio lasciato sul manubrio della bici. La sedicente proprietaria infatti non ha potuto riportarla a casa perché sulla ruota posteriore c’era un lucchetto. Il mezzo è stato successivamente preso in consegna dai carabinieri in attesa che la donna del cartello faccia denuncia e dimostri che la bici è effettivamente di sua proprietà.