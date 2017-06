Lo scorso 11 maggio Richard Overton, il più anziano veterano degli Stati Uniti d’America, ha compiuto 111 anni e ancora oggi è facile trovarlo sotto la veranda di casa sua, a Austin, dove ama riposare fumando un sigaro e bevendo anche del whisky. Il veterano centenario è infatti noto per queste sue abitudini, tanto che all’ultimo compleanno ha ricevuto in regalo svariate bottiglie di whisky. Nato nel 1906, Overton si trovava a Pearl Harbor quando la base militare americana nell'Oceano Pacifico fu attaccata dalle truppe del Giappone e ha combattuto anche sulle isole giapponesi Okinawa e Iwo Jima. Dopo oltre 70 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale, il veterano vive ancora nella casa in Texas che lui stesso ha costruito. Recentemente in realtà ha rischiato di essere trasferito in un ospizio a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute ma un nipote si è opposto all'eventualità e ha lanciato una raccolta fondi online che in pochissimo tempo ha raccolto i soldi necessari per lasciare l’anziano nella sua casa.

Ogni giorno l'ultracentenario beve whisky e fuma i suoi amati sigari – Overton inizia le sue giornate prestissimo al mattino, beve dalle due alle quattro tazze di caffè, cammina per un po’ intorno casa e poi fuma il primo dei dodici sigari che si concede ogni giorno. Nella sua lunga vita Overton si è sposato due volte ma non ha mai avuto figli. È sopravvissuto a tutti i suoi familiari più stretti ma ha un cugino che vive in una casa vicino alla sua. Ad assisterlo ci sono due assistenti, che a turno non lo lasciano mai solo. Nella sua casa non mancano le medaglie della guerra, i certificati e le tantissime foto – compresa una col presidente Obama incontrato alcuni anni fa – scattate coi suoi cari nel corso della sua lunga vita. Nel 2015 il National Geographic ha anche realizzato un documentario sull'anziano veterano americano.