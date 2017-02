Brutalmente aggredita e picchiata in casa dal suo fidanzato fino alla morte solo perché sul suo telefono era comparsa la notifica del messaggio di un altro uomo. Così è morta a 24 anni Xixi Bi, una ragazza di origine cinese, ricca ereditiera in patria ma che si era trasferita in Gran Bretagna per completare gli studi universitari. Proprio qui aveva conosciuto il ragazzo che credeva l'amasse, il 23enne Jordan Matthews, decidendo di andare a convivere con lui in una casa di Llandaff, a Cardiff, nel Galles.

Ben presto però il ragazzo si è rivelato un uomo violento e ossessionato dalla gelosia. Secondo l'accusa infatti da quel momento la ragazza sarebbe stata vittima di continui abusi e violenze per ogni minimo sospetto da parte dell'uomo fino al tragico epilogo nell'agosto scorso. Tutto sarebbe iniziato per un messaggio arrivato sul cellulare della ragazza da parte di un altro uomo. Tanto infatti è bastato a far scattare la furia cieca del 23enne durata, secondo la ricostruzione degli inquirenti, oltre sette ore.

La ragazza infatti è rimasta in balia del 23enne per una intera giornata senza nessuna possibilità di scampo, picchiata a calci e pugni fino quando no ha perso i sensi. solo allora il ragazzo ha chiamato i soccorsi evitando però di dire che l'aveva picchiata. Per Xixi Bi però ormai non c'era più niente da fare. I medici dell'ospedale hanno riscontrato sul copro della giovane oltre 40 ferite gravi tra cui una mascella rotta e varie costole fratturate che hanno lesionato organi interni provocando una emorragia. Non solo, quando i medici hanno esaminato il corpo di Xixi Bi hanno trovato prove di nove fratture costali precedenti e una frattura della mascella in via di guarigione, segnali che aveva subito pesanti percosse anche in precedenza. Il 24enne, che ha ammesso l'omicidio ma non volontà di ucciderla, è stato condannato a un minimo di 20 anni di carcere