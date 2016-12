Ricevere un regalo dovrebbe sempre essere piacevole soprattutto se il dono è qualcosa di utile e di cui si ha necessità. Non è stato così però per un uomo di 46 anni residente a Valdobbiadene, comune della provincia di Treviso, in Veneto, che aveva avuto come regalo dal figlio 16enne uno smartphone. Come racconta il giornale TrevisoToday, nonostante il regalo fosse cosa gradita, infatti, l'uomo si è ritrovato suo malgrado ad avere una spiacevole sorpresa. Dopo aver inserito la sim e aver acceso il telefono si è ritrovato con una denuncia per ricettazione da parte delle forze dell'ordine.

Lo smartphone infatti risultava rubato un paio di settimane prima e le forze dell'ordine, dopo aver rintracciato il segnale, hanno provveduto a denunciare l'uomo e il figlio. Per il primo è scattata la contestazione di ricettazione, per il secondo quella di incauto acquisto. Il 16enne infatti aveva comprato il telefono da un amico di scuola che aveva detto di volersene disfare. Per il 46enne così in prima istanza è scattato un decreto penale di condanna da 3900 euro in sostituzione di 15 giorni di reclusione e 150 euro di multa. Fortunatamente per lui, dopo il ricorso è stato assolto con formula piena perché il fatto non costituisce reato. Per il figlio invece la vicenda non è conclusa e bisognerà attendere la pronuncia del tribunale dei minori.