Una vittoria in una disputa legale che gli aveva assegnato un risarcimento di oltre 50mila euro è costata la vita ad un uomo britannico di 71 anni, Derek Taylor, ucciso brutalmente dalla sua fidanzata 32enne Deanha Neely proprio per denaro. La donna è accusata di aver organizzato tutto dopo aver saputo del cospicuo risarcimento dell'uomo. La 321enne ha accettato l'invito del 71enne ad andare nel suo camper e poi lo ha assassinato utilizzando un'ascia e un martello. Durante l'omicidio l'uomo è stato anche strangolato con un cavo elettrico e una busta di plastica in testa. Il suo corpo senza vita è stato trovato dalla polizia solo due settimane dopo la scomparsa, nascosto sotto un telone.

Dopo l'omicidio, la donna ha preso soldi e carte dell'uomo lanciandosi in spese varie. Per far apparire il 71ene ancora in vita ha anche utilizzato il suo profilo facebook facendo credere che fosse partito in viaggio con lei. La polizia ha trovato il corpo di Taylor dopo che il genero della vittima ha dichiarato di essere preoccupato per la sua prolungata assenza. Solo così è stato scoperto che la donna aveva trasferito 7500 sterline dal conto bancario di Taylor e aveva fatto acquisti con le sue carte. La 32enne arrestata nega di aver premeditato tutto e parla di legittima difesa dopo che l'uomo l'aveva aggredita e di aver preso i soldi solo per comprare droga da cui è dipendente