Era stato beccato da un autovelox mentre andava a velocità superiore al consentito e per questo era stato raggiunto da una multa, ma invece di pagare i 116 euro previsti dalla sanzione, la sua ditta incaricata di versare i soldi e ha sborsato al Comune ben 116mila aggiungendo erroneamente tre zeri. Protagonisti della singolare vicenda, come riferisce ‘Il Gazzettino', è un autotrasportatore polacco e la sua ditta di strasporti che una volta che si son accorti dell'errore ha cercato in tutti i modi di rimediare.

Dalla ditta romena a quel punto si sono attaccati al telefono e al computer, tempestando di chiamate e di email il municipio di Ariano Polesine, in provincia di Rovigo, che aveva intascato la esorbitante multa. Per la fortuna dell'azienda straniera, dal Comune i funzionari hanno verificato e accertato l'errore ma la burocrazia italiana si sa che molto pignola quando si tratta di restituire così per poter ridare indietro la somma è stato necessario addirittura rifare il bilancio.

"Dalle verifiche delle partite sul conto corrente comunale, il funzionario ha verificato questa entrata anomala di 116mila euro. A fare il bonifico, a maggio, è stata l'impiegata di dell'azienda di autotrasporti della Romania per pagare due multe di un loro camionista", ha spiegato l'assessore al bilancio del comune veneto, Fabio Casellato, rivelando: "Abbiamo dovuto verificare il tutto ma non si può restituire in maniera tanto semplice 116mila euro. Va fatta una variazione di bilancio. Vale a dire che prima dobbiamo stabilire un'entrata prevista e poi la conseguente uscita per il bonifico di ritorno. Abbiamo quindi fatto il consiglio comunale e tra i punti c'era anche questo, ora il funzionario, con i canoni della regolarità, disporrà il bonifico di ritorno"