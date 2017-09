Avrebbero minacciato tramite filmati hard ben 274 uomini con cui sarebbero andate a letto, chiedendo ingenti somme di denaro e minacciando in caso contrario di diffondere i filmati. Per questo due sorelle nordamericane, già ribattezzate le Kardashian canadesi per la loro procacità e molto note sui social dove mostrano continuamente scatti provocanti, sono finite al centro di una delicata inchiesta a livello internazionale che ora ha lambito anche l'Italia. Una della due, Kiran Matharoo, infatti è stata arrestata nelle scorse proprio nel nostro Paese dove era appena arrivata dall'estero.

La donna è stata fermata al suo sbarco all'aeroporto Marco Polo di Venezia, in esecuzione di un mandato di cattura internazionale spiccato nei suoi confronti e nei confronti della sorella Jyoti. La vicenda è quella dello scandalo a luci rossi che nello scorso anno era apparsa nei giornali di tutto il mondo e che aveva già portato all'arresto delle due sorelle. Kiran e Jyoti infatti erano state arrestate in Nigeria dopo che un miliardario finito nella loro rete, il petroliere Femi Otedola, le aveva denunciate portando alla luce lo scandalo sessuale che coinvolge 274 uomini, tutti ricchissimi.

Le due avevano poi ottenuto la libertà provvisoria, in attesa del processo ma erano volate subito in Canada ritornando alla solita vita tra lusso e fasti e rilasciando diverse interviste sulla loro breve esperienza nelle celle nigeriane. Come racconta Il Gazzettino, nei giorni scorsi però per Jyoti si sono aperte di nuovo le porte di una cella, questa volta in Italia, perché al controllo dei documenti a suo carico è emerso un mandato di cattura che le è valso l'arresto immediato.