Sin da giovanissima Ria Cooper si è resa conto di vivere in un “corpo sbagliato”. Nata come Brad, a soli quindici anni quella che è considerata la più giovane trans britannica ha intrapreso un percorso per cambiare sesso e diventare, appunto, una donna. Così da Brad è diventata Ria ma trasformando il suo corpo la giovane trans non ha trovato la felicità. Tanto che dopo pochi anni ha deciso che forse era meglio vivere come Brad. “Gli ormoni mi hanno fatto stare prima bene e poi male. Un minuto mi sentivo lunatico e il minuto dopo davvero felice”, aveva raccontato dopo essere diventata una donna. Come si legge sui media britannici che hanno raccolto la sua testimonianza, tra i quindici e i diciotto anni Ria avrebbe iniziato a consumare droghe e avrebbe più volte anche tentato il suicidio. Così aveva deciso, a diciotto anni, di tornare indietro e di vivere come un uomo gay.

"Ho sempre saputo di essere una donna, erano gli altri quelli confusi" – Da quel momento sono trascorsi cinque anni, un tempo che è servito al giovane di rendersi conto di voler di nuovo trasformare il suo corpo. Ria si sente infatti una donna e vuole vivere come una donna, sposarsi e avere dei figli. Per questo, a 23 anni, ha spiegato di voler cambiare sesso per la terza volta. “Ho sempre saputo che ero una donna, erano tutti gli altri quelli confusi, non io. Mi truccavo e indossavo i tacchi alti già a dodici anni, non ci sono dubbi”, parla così adesso Ria, convinta che, da donna, sarà finalmente felice. La giovane ha spiegato anche che la ragione per cui aveva deciso di essere di nuovo un uomo è perché era preoccupata che non avrebbe mai trovato l'amore come Ria: “Il mio passato era troppo ingombrante per gli uomini che incontravo. Ora che sono cresciuta so esattamente chi sono: sono Ria e sono una donna”.