Rettifica modifica revisione delle tabelle dei millesimi

La Cassazione del 4.10.2016 n 19797 ha stabilito che costituiscono errore che, ex art. 69 disp. att cc, possono dare luogo a rettifica, modifica o revisione delle tabelle millesimali, gli errori che attengano alla determinazione degli elementi necessari per il calcolo del valore dei singoli appartamenti (estensione, altezza, ubicazione, esposizione ecc.), siano questi errori di fatto (es: erronea estensione di un appartamento), siano questi errori di diritto (es: erronea convinzione che occorre considerare alcuni elementi che sono irrilevanti ex art 68 disp. att. cc)