Resta incollato con la mano al tavolo della cantina: l’incredibile odissea di un 25enne

Il giovane di Rivarolo (Torino) stava effettuando alcuni lavori di bricolage in cantina quando, per cause ancora in fase di accertamento, è rimasto con il palmo della mano bloccato. Dopo diversi tentativi, anche da parte dei pompieri, si è deciso di portarlo in ambulanza in ospedale per liberarlo.