Aveva conosciuto per caso un uomo in un locale pubblico e con lui aveva trascorso tre giorni di passione in una camera d'albergo affittata appositamente ma poi non lo aveva più rivisto. In quei giorni di sesso però la donna era rimasta involontariamente incinta così ha deciso di rintracciare quell'uomo pensando di poter avere i dati dall'albergo ma la struttura ha deciso di non indicargli il nome esatto del suo amante così lei gli ha fatto causa.

È quanto accaduto in un hotel della città tedesca di Halle, nel Land della Sassonia-Anhalt. La donna, rivolgendosi al tribunale, ha affermato di essere rimasta incinta in questo hotel nel 2010, dopo tre notti di sesso con un uomo di cui conosceva solo il nome, Michael. Dopo aver scoperto di essere rimasta incinta la donna ha partorito e cresciuto la figlioletta, ma pochi mesi fa ha deciso di individuare il misterioso amante allo scopo di ottenere un assegno di sostegno familiare.

Davanti a lei però ha trovato prima l'opposizione dell'albergo e poi del tribunale che le ha dato torto stabilendo che il diritto alla privacy dell’uomo e la protezione del suo eventuale matrimonio prevalgono su quelli della ricorrente. Del resto quelle notti in albergo erano presenti altri tre “Michael” e non è neanche detto che fosse realmente il nome dell'amante, per questo il Tribunale ha deciso che non poteva ordinare il rilascio di dettagli “a caso”. Il giudice ha concluso aggiungendo che data la diffusione della notizia sui media, l'uomo dovrebbe essere a conoscenza della situazione e decidere autonomamente se contattare la donna.