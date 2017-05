Due incidenti domestici, diversi ma collegati tra loro, hanno costretto al ricovero in ospedale due anziane di San Benigno Canavese, in provincia di Torino. I fatti sono avvenuti lunedì pomeriggio, come si legge su La Sentinella del Canavese. Una pensionata di 85 anni è inciampata nel suo giardino e si è rotta il femore. La sventurata era sola al momento dell’incidente e così è rimasta per diverse ore a terra, incapace di rialzarsi. L’hanno soccorsa due agenti della polizia locale del servizio convenzionato San Benigno-Volpiano, quando ormai era sfinita per aver gridato a squarciagola. Ad avvisare le forze dell’ordine alcuni vicini di casa.

Per entrare nella villetta in corso Einaudi, gli agenti hanno scavalcato la recinzione. Nel vedere i poliziotti entrare in casa dell’amica, una altra anziana , 80enne, è entrata di corsa nell’abitazione forse nel tentativo di raggiungerli e aiutarli a soccorrere l’altra anziana. Nella concitazione, però, è scivolata rovinosamente a terra finendo per rompersi un braccio. La polizia intervenuta sul posto è stata così costretta a chiamare due ambulanze: le anziane ferite, dopo le prime cure sul posto, sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale di Chivasso e poi ricoverate entrambe nel reparto di ortopedia. Le loro condizioni non destano preoccupazioni.