Cattive notizie per l'ex Premier e leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che ora si dovrà rassegnare a sborsare una grossa cifra ogni mese. I giudici della Corte di Cassazione infatti questa mattina hanno deciso di respingere il ricorso presentato dai legali del'ex cavaliere nella causa di divorzio con la moglie Veronica Lario, confermando l'assegno di due milioni di euro al mese in favore della donna.

Secondo i giudici dell'Alta corte, il corposo assegno mensile alla ex consorte di Berlusconi è giustificato proprio dal tenore di vita dell'uomo che "è uno degli uomini più ricchi del mondo". Sottolineando la "rilevante" disparità dei suoi redditi rispetto a quelli della moglie Veronica Lario, la prima sezione civile della Suprema Corte quindi ha respinto il ricorso di Berlusconi, spiegando che la separazione "non elide la permanenza del vincolo coniugale" e il dovere di assistenza garantendo il precedente tenore di vita.

Silvio Berlusconi e Veronica Lario hanno divorziato nel 2014 e la Corte di Cassazione era chiamata a confermare o meno la sentenza con la quale la sezione famiglia della Corte d'appello di Milano aveva ridotto da tre a due milioni di euro l'assegno di mantenimento che Berlusconi era tenuto a versare alla sua ex moglie. L'ex Premier contestava la cifra e, a quanto ricostruito, oltre a ricorrere in Cassazione in questi mesi avrebbe corrisposto all’ex moglie una cifra che riteneva “congrua” e non quella disposta dai giudici. Per questo Veronica Lario aveva chiesto e ottenuto anche il pignoramento dei conti correnti dell'ex marito in attesa della sentenza definitiva.