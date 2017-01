Va in un ristorante cinese insieme a un amico con la speranza di poter consumare lì il pranzo ma viene respinto. A suo dire perché italiano e non cinese. Questo è di quanto si è lamentato Alessandro Redo, che al quotidiano Il Gazzettino ha raccontato la sua esperienza presso la Pagoda di Mestre in via Circonvallazione. “Quando ho varcato l'ingresso del ristorante – ha raccontato il cliente – una donna cinese mi è venuta incontro e alla mia richiesta se potevo sedermi a un tavolo con un amico mi ha risposto candidamente: ‘Ai locali non diamo da mangiare’”. L’uomo ha detto di aver inizialmente pensato di aver capito male e quindi di aver insistito “ma lei stessa ha poi aggiunto che il locale aveva già molte prenotazioni e che non ci sarebbe comunque stato posto per noi che non siamo clienti che servono abitualmente”.

La replica del ristorante cinese – Il cliente, sentendosi discriminato, ha quindi chiesto l'intervento della Polizia e ha raccontato che alla fine i titolari si sono giustificati dicendo che la donna non parlava bene l'italiano e che si era espressa male. Successivamente è stata una delle responsabili del ristorante a tentare di chiarire quanto accaduto. “Non abbiamo fatto sedere i due clienti perché il locale era tutto prenotato e dopo poco sarebbero arrivate due comitive da 50 persone. Non discriminiamo nessuno”, ha detto al Gazzettino affermando che abitualmente nel locale vanno a mangiare italiani ma che sabato, con il Capodanno cinese, “far sedere i due clienti sarebbe significato farli attendere almeno un'ora”. Sulla vicenda, non è stato fatto alcun verbale.