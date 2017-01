L’ex premier Matteo Renzi è tornato a parlare da Rimini, dopo la sconfitta al referendum dello scorso dicembre, in occasione dell'assemblea degli amministratori del Pd. Tanti i temi toccati dal segretario dem, che ha iniziato il suo intervento con un riferimento ai drammatici fatti di cronaca degli ultimi giorni e in particolare della tragedia dell’Hotel Rigopiano in Abruzzo. E lo ha fatto attaccando “gli sciacalli, che un minuto dopo la tragedia di Rigopiano, quando ancora non si conosceva il numero dei dispersi, hanno criticato la protezione civile e i volontari”. “Si può sempre fare meglio, ma che squallore”, ha ammesso Renzi rivolgendo poi un pensiero "a tutte le popolazioni colpite dal terremoto, dalla tragedia della slavina e dalle difficoltà del maltempo” e dicendo di voler dedicare l’assemblea a una delle vittime di Rigopiano, Jessica, “una giovane democratica”. “Il padre ha detto ‘abbiamo perso una figlia che credeva al cambiamento di questo Paese'. Parole che mi hanno fatto venire i brividi”, ha spiegato Renzi dal palco di Rimini. “Se vogliamo cambiare le cose nel settore della prevenzione, nella lotta al dissesto idrogeologico, non si risolvono le cose con un tweet, ci vogliono anni”, ha detto ancora chiudendo il discorso sull’emergenza degli ultimi giorni.

Il riferimento a D’Alema: “Non è lui il mio avversario” – Dal palco di Rimini Renzi ha fatto riferimento, pur senza nominarlo, a Massimo D'Alema, che ha riunito a Roma l'assemblea per un nuovo centrosinistra. “Ai giornalisti che si aspettano una replica, dico riprovate, sarete più fortunati. L'avversario politico di questa comunità non è chi cerca di fare polemica all'interno della nostra area ma di chi prova a giocare le carte non del populismo ma della superficialità e della paura. Chi ci racconta che la politica non abbia senso”.

Il percorso verso il voto: "Il punto non è giorno elezioni" – Parlando del voto in Italia, Renzi ha detto che “il punto non è il giorno delle elezioni, se votiamo con la legge della Consulta o la legge x o y, sono specchietti per le allodole”. “La questione reale – ha detto Renzi – è che il mondo cambia a un ritmo talmente impressionate che o il Pd, prima comunità politica del paese, prova a giocare un ruolo di proposta o stiamo diventando il luogo in cui qualcuno fa un servizio per un certo periodo, pensa al proprio io e l'Italia gioca una partita di serie B”. “Noi siamo contrari ai grandi inciuci ma non possiamo essere accusati di essere i custodi di un eccesso di semplificazioni e ora complici di complicazioni. Per evitare il caos c'è un modo molto semplice: arrivare al 40 per cento, noi una volta ci siamo arrivati alle europee e le abbiamo vinte, l'altra volta è quando abbiamo perso. Sappiamo come si fa, non so se ce la faremo”, ha detto ancora.

L’attacco a Grillo: “Spregiudicato pregiudicato” – “Il compito della politica non è enunciare problemi ma risolverli, è inutile che dall'ultimo villaggio turistico alla moda in Africa, l'ultimo dell'anno, mi arriva lo spregiudicato pregiudicato a dire che il problema è la povertà. Vinciamo le elezioni confrontandoci sui contenuti e le idee, continuare a dire solo quali sono problemi e non le soluzioni può pagare a livello elettorale solo se noi siamo pigri, se giochiamo sulla difensiva”, così lanciando un attacco a Beppe Grillo.