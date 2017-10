in foto: Il manichino di Renzi impiccato in piazza

Come vi stiamo raccontando, il G7 di Torino ha visto una durissima protesta dei movimenti antagonisti, con cariche della polizia e scontri anche in pieno centro di Venaria Reale. Un episodio in particolare ha scatenato una furiosa polemica politica, con l'intervento anche dell'ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Come vi mostriamo nella foto in apertura, alcuni manifestanti hanno messo in piedi una specie di ghigliottina, sulla quale hanno "eseguito la condanna" di un manichino che doveva rappresentare proprio Matteo Renzi.

Sulla questione non è intervenuta la Sindaca di Torino Chiara Appendino, già chiamata in causa dal Partito Democratico per le sue presunte responsabilità nella cattiva gestione dell'ordine pubblico. Peraltro, nel commentare l'arresto di uno dei leader del centro sociale Askatasuna, la consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle Francesca Frediani, ne aveva chiesto l'immediata liberazione, solidarizzando dunque con i manifestanti.

Oggi è invece arrivato il commento di Matteo Renzi, che ha attaccato duramente i 5 Stelle sulla sua pagina Facebook. Ecco cosa scrive il segretario del Partito Democratico