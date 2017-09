Renzi risponde con una lettera a Repubblica all'ex segretario Walter Veltroni, che ha accusato la Sinistra di aver dimenticato l'ambiente: "Quando nacque il Pd io mi permisi di dire che sarebbe stato il più grande partito ecologista italiano, non lo è stato", ha detto Veltroni. Per l'attuale segretario del Pd l'ambiente è invece uno dei capisaldi del suo partito, ed elenca i successi inanellati dai suoi sulle questioni ecologiche. I richiami sono ben accetti, dice Renzi, ma avvisa: "Fuori dal Pd c'è il condonismo teorizzato dai cinque stelle e dalla destra. Fuori dal Pd c'è un modello di sviluppo vecchio stile che strizza l'occhio alle politiche di Trump. Se qualcuno pensa che dentro il Pd si possa fare di più, venga a darci una mano. Partendo da quello che è stato fatto. Che non è poco. Costruiamo il futuro senza ridicolizzare il presente. E facciamolo insieme".

Troppo semplice appiattire il discorso per l'ex premier, grave sarebbe non ricordare i passi avanti e il lavoro svolto dai sindaci in questi anni. Anzi secondo l'ex premier in questi anni se un errore c'è stato è stato quello di non aver comunicato abbastanza gli interventi fatti per la tutela dell'ambiente. E cita, nel Mezzogiorno, il piano di ambientalizzazione dell’Ilva e l’inizio dei lavori per Bagnoli. Poi parla dell'azione del suo governo, dagli investimenti per Italia Sicura, 9 miliardi di euro contro frane e alluvioni, alla legge sui reati ambientali. Il mare, aggiunge, "Non lo inquinano le trivelle ma la mancanza di depurazione che ci vede sotto infrazione europea: so che dirlo non sembra di sinistra, ma non dirlo mi sembra assurdo e qui invito ad una pacata discussione sul tema in una fase come questa di transizione energetica".

E ricorda alcuni provvedimenti presi quando era alla guida di Firenze, dalla chiusura al traffico dell'area del Duomo al "Piano strutturale urbanistico a volumi zero per dire stop alle cementificazioni selvagge". E poi Renzi vuole rivendicare l'operato dei sindaci del Pd che "Fanno di questo partito oggettivamente il più grande partito ambientalista d'Italia". E rilancia: "I sindaci del Pd fanno di questo partito oggettivamente il più grande partito ambientalista d'Italia". Renzi rimanda l'appuntamento per discutere di questi temi alla prossima Conferenza Programmatica di Napoli.