Matteo Renzi riparte dal suo blog personale. Lo racconta lui stesso in un post pubblicato pochi minuti fa, nel quale traccia quello che chiama un “percorso” per ricominciare una esperienza bruscamente interrottasi dopo il no degli italiani al referendum sulla riforma della Costituzione che portava la sua firma. “La sconfitta al referendum ci ha fatto male, vorrei vedere il contrario; con le riforme, volevamo un Paese più semplice e più forte: è andata male”, spiega Renzi nel post, senza dimenticare “i milioni di italiani che hanno votato sì e che vogliono vedere tornare il futuro”.

Il segretario del Partito Democratico immagina un luogo di discussione, in cui affrontare i temi dell’attualità politica e ragionare sulla piattaforma programmatica. Si legge sul blog

Discuteremo di tutto. A cominciare, già dalle prossime ore, dal ruolo dell’Europa in questa fase delicata. A cosa servono le istituzioni europee in un’era che i commentatori immaginano dominata dal rapporto Trump-Putin (tutto da verificare, peraltro)? A cosa serve l’idea dell’Europa nata a Ventotene? A inviare letterine ridicole per chiedere assurde correzioni sul deficit, come quelle che ci hanno inviato senza risultati per tre anni? Davanti a 45mila scosse di terremoto e all’inadempienza dell’Unione Europea sugli immigrati, come rispondiamo non alle regole — che rispettiamo — ma alle miopi interpretazioni delle regole fatte da qualche euro burocrate?

E ancora: che spazio c’è per un centrosinistra che tagli le tasse come è doveroso che si continui a fare in Italia, che trovi una forma di protezione per i nuovi esclusi dalla globalizzazione, che combatta la povertà partendo dai bambini e dalla crescita, che usi l’innovazione non solo per digitalizzare i servizi ma anche per rendere più competitiva l’Italia, che non segua lo sciacallaggio quotidiano ma investa su Casa Italia come pensata da Renzo Piano, che sappia coniugare in modo nuovo la parola sicurezza?