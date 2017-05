Questa mattina sono stati diffusi i dati relativi al gettito derivante dalla riformulazione dell’imposta sul canone Rai operata dal Governo Renzi. Con la riscossione in bolletta, dunque, gli abbonamenti Rai sono aumentati di circa 5,5 milioni, passando da 16,5 milioni a circa 22 milioni. Il gettito complessivo ha raggiunto quota 2,1 miliardi di euro, risultato ottenuto grazie all'aumento degli abbonati e alla contemporanea diminuzione del costo del singolo abbonamento, passato dai 113,5 euro del 2015 ai 100 euro del 2016.

Dati che sono stati accolti con soddisfazione dall’ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che li ha commentati sul suo profilo Facebook. Il segretario del Partito Democratico ha scelto di ripescare un vecchio slogan, “pagare meno, pagare tutti”, spiegando come sia stato e sarà ancora in futuro il principio cardine degli interventi in campo fiscale. Scrive Renzi