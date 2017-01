La sconfitta al referendum "brucia, eccome" e lo ha portato a pensare anche al ritiro dalla politica ma ora Matteo Renzi dice di essere pronto a scender nuovamente in campo per ripartire dagli errori e rilanciare il Pd. "Sì, nei primi giorni ho pensato di lasciare. Mi tentava", poi "ho pensato che solo il vigliacco scappa nei momenti di difficoltà", ha confessato infatti il leader dei Dem in una lunga intervista a Repubblica. "Sarei andato via anche con il 49 per cento. La sconfitta brucia, eccome se brucia. Tanto che il vero dubbio è stato se continuare o lasciare. Ma poi uno ritrova la voglia e riparte" ha ricordato Renzi, sottolineando di aver "ripensato alle migliaia di lettere ricevute, al desiderio di futuro espresso da milioni di persone", giungendo alla conclusione che "la battaglia è appena incominciata".

Nel Pd "adesso c’è da fare. Lanceremo una nuova classe dirigente, gireremo in lungo e largo l’Italia, scriveremo il programma dei prossimi cinque anni in modo originale. Siamo ammaccati dal referendum ma siamo una comunità piena di idee e di gente che va liberata dai vincoli delle correnti. Ci sarà da divertirsi nei prossimi mesi dalle parti del Nazareno" ha aggiunto l'ex premier ricordando che per lui il Pd è quello che "ha preso il 40,8 per cento alle Europee, miglior risultato di un partito politico in Italia dalla Dc del 1959" e dicendosi "convinto che se il 4 dicembre si fosse votato per i partiti, saremmo risultati nettamente primi".

Per il voto voto però Renzi non ha fretta: "Decidiamo quel che serve all’Italia senza ansie ma anche senza replicare il 2013 dove abbiamo pagato un tributo elettorale al senso di responsabilità del Pd. Forse alcuni parlamentari, specie dei nuovi partiti, sono terrorizzati dalle elezioni perché sanno che non avrebbero i voti neanche per un’assemblea di condominio. Ma noi no. Noi faremo ciò che serve al Paese". "Col maggioritario il Pd è il fulcro di un sistema simile alla democrazia americana. Con il proporzionale torniamo a un sistema più simile alla democrazia cristiana. Ma il Pd sarà decisivo comunque. Il futuro dell’Italia passa da noi, dai nostri sindaci, dalla comunità di valori della nostra gente. Che non ne può più di chi tutti i giorni spara contro il quartier generale", ha proseguito Renzi dicendosi favorevole ad un ballottaggio o in alternativa al Mattarellum "per evitare inciuci, governissimi, larghe intese tra noi e Forza Italia che non servono al Paese e aprono un’autostrada al grillini".

Proprio contro il M5S Renzi non risparmia qualche bordata. "Quei ragazzi sono già divisi, si odiano tra gruppi dirigenti, fanno carte e firme false per farsi la guerra. Ma sono un algoritmo, non un partito" ha affermato infatti l'ex Premer, rincarando la dose: "Grillo è il Capo di un sistema che ripete ai seguaci solo quello che vogliono sentirsi dire, raccogliendo la schiuma dell’onda del web". "Dovremmo fare una colletta per liberare la Raggi e i parlamentari europei dalle orrende manette incostituzionali che multano l’infedeltà al partito, ogni ribellione o autonomia. Ma quelli che vedevano la deriva autoritaria nella riforma costituzionale, su questo tacciono" ha proseguito il segretario del Pd, concludendo: "Se l’immagina una misura del genere nel Pd? Io non voglio una sinistra dell’algoritmo: la voglio libera, capace di pensare con la sua testa, coi suoi valori, la sua cultura, i suoi ideali".