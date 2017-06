Non era passata inosservata la scelta dello staff di Beppe Grillo di dedicare la “prima” del blog al tema dello sgombero dei campi rom e dello “stop”all'arrivo di migranti a Roma. In molti avevano stigmatizzato gli interventi del capo politico del MoVimento 5 Stelle e del Sindaco di Roma Virginia Raggi, anche per la durezza dei toni e l’inopportunità della “tempistica”, nel pieno della campagna elettorale per i ballottaggi delle amministrative.

Sul punto è oggi intervenuto anche il segretario del Partito Democratico Matteo Renzi, che ha attaccato duramente Beppe Grillo utilizzando la sua pagina Facebook. Renzi mette direttamente in relazione la sconfitta alle elezioni Comunali del M5s con la scelta di parlare di immigrazione e campi rom, ipotizzando che si tratti di un tentativo di distogliere l’attenzione dei cittadini in dal flop elettorale.