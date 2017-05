La famosa catena di supermercati inglese, Tesco, è finita nell’occhio del ciclone dopo la diffusione di alcune “disgustose” immagini che arrivano dal punto vendita di Royston, Hertfordshire. Nelle foto, scattate dagli stessi clienti, si vedono diversi topi che strisciano tra i carrelli della spesa. Gli autori degli scatti, Andy Carter e Patricia Hepburn, sostengono che il personale di Tesco è rimasto “indifferente” dopo aver appreso dell’invasione dei ratti più di una settimana fa. “Ci sono davvero ratti ovunque in quella zona. Voglio dire, la gente ha messo i loro bambini in quei carrelli. Il minimo che Tesco possa passa è ripulire tutto” ha detto Carter, 55 anni. “E' una questione di igiene ed un rischio per la salute delle persone. In quella zona hanno tolto il bidone dei rifiuti, ma la gente continua a lasciare immondizia, quindi non sorprende che i ratti prosperino” ha spiegato l’uomo. "C'è spesso del cibo scartato e i topi ne vanno pazzi. Voglio vedere cosa succederà se una mamma ne troverà uno mentre suo figlio è in uno dei carrelli” si chiede il cliente.

Un altro acquirente ha dichiarato di aver segnalato il problema della società. Tesco, da parte sua, ha assicurato che una squadra di pulizia è intervenuta nello stesso giorno in cui la signora Hepburn ha scattato le foto. “Ho visto un totale di cinque ratti nelle vicinanze del negozio. Mi aspetto di essere preso sul serio. Ma sinceramente non mi sembra che il personale sia rimasto così sconvolto dalla situazione” afferma Andy Carter. Un portavoce del Tesco ha dichiarato: "Siamo impegnati a garantire che le nostre aree-carrelli rispettino i più alti standard di pulizia e siamo dispiaciuti nel vedere che non è stato così in questa occasione. Agiremo prontamente per risolvere la situazione”.