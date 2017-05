Uno spazio apposito all’interno di concerti, eventi e festival musicali in cui i giovani possono fare esaminare le droghe che si preparano a prendere per vedere se sono pericolose o letali. Le autorità inglesi starebbero dunque pensando di fare un passo indietro in nome della vita. L’idea base è che la salute è indubbiamente più importante della legalità. Da qui l’iniziativa, di cui riferisce The Independent, già adottata al Secret Garden Party, festival musicale che si è tenuto nel Cambridgeshire, e che a partire da quest’estate dovrebbe essere applicata anche in altri eventi simili, a Reading e Leeds.

Ad effettuare i controlli sulle sostanze acquistate dai giovani saranno gli esperti della Loop, organizzazione che si occupa degli esami per conto della polizia scientifica. Il campione esaminato viene in ogni caso distrutto e il possessore ha la garanzia dell’anonimato e non viene segnalato alle forze dell’ordine. Come ha sottolineato Fiona Measham, fondatrice di The Loop, alla Press Association, si tratta di una “idea radicale e importante. La polizia collabora con noi e sta dando la priorità alla salute e sicurezza di chi partecipa ai festival piuttosto che alla persecuzione di eventuali reati”. Secondo Measham ci sarebbero almeno un decina di eventi che possono essere coinvolti nell’iniziativa solo quest’anno.

Obiettivo è evitare che si verifichino episodi come in passato: lo scorso anno un ragazzo di 17 anni, Lewis Haunch, è morto al Leeds Festival per una overdose, mentre altri due adolescenti sono deceduti al Festival T in the Park in circostanze simili legate all’uso di droga.