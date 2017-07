Scott Parker, un uomo di 23 anni, ha rivendicato ai media britannici di essere stato il primo a dare alla luce un figlio nel Regno Unito, primato che erroneamente era stato attribuito nei giorni scorsi a Hayden Cross. Parker ha raccontato di aver partorito Sara lo scorso 29 aprile, sette settimane prima di Cross: "Essere padre e aver tenuto per nove mesi in grembo mia figlia è una sensazione stupenda", ha dichiarato il 23enne, che ha concluso da due anni le procedure per il cambio di sesso avviate all'Ospedale Charing Cross di Londra. L'uomo – evidentemente nato di sesso femminile – ha ultimato la "transizione" di genere alcuni mesi fa e al Daily Mail ha mostrato anche il certificato che attesta che ora è un "male", maschio.

Il 23enne è dunque un padre, ed è così che sarebbe ripetutamente stato definito anche in ospedale, dove evidentemente medici e infermieri hanno avuto molto rispetto per la sua decisione di cambiare genere. Ora non gli resta che un'operazione, l'ultima, che dovrà affrontare tra circa un anno e gli consentirà di rimuovere il seno.