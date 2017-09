Pensava che fosse solo polvere, invece era un gigantesco ragno. Lydia una studentessa che si occupa di trucchi ed effetti speciali cinematografici, credeva che quella massa grigiastra nell'angolo della sua stanza fosse solo sporcizia, non avrebbe mai immaginato che potesse essere un animale gigantesco, con i suoi piccoli. Ma la cosa più assurda è che Lydia non vive in un paese esotico, o in Australia, ma vive in Inghilterra, e precisamente nello Yorkshire. non pensava che un ragno di quelle dimensioni potesse vivere nell'habitat inglese.

La ragazza è rimasta pietrificata dal terrore e ha postato la foto sul suo profilo twitter per chiedere aiuto. Il padre della ragazza l'ha aiutata a disfarsi del gigantesco mostro che aveva preso possesso della sua stanza. Alcuni utenti twitter le avevano consigliato di demolire l'intera parete.