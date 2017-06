Una 15enne inglese che soffriva di una grave allergia lattiero-casearia è morta dopo aver mangiato un kebab. Le indagini sulla morte di Chloe Gilbert, originaria di Melksham, Regno Unito, ha stabilito che l’adolescente è deceduta solo due ore dopo essersi sentita male dopo aver consumato quel panino.

La giovane era in compagnia di una amica, Phoebe Carter, domenica 5 marzo, quando ha deciso di fermarsi a pranzare in un ristorante takeaway di Bath. La giovane ha ordinato un kebab con lattuga, patatine e salsa barbeque e una Pepsi. La 15enne è stata colpita da uno choc anafilattico ed è crollata a terra, secondo quanto stabilito dalla Corte di Bristol. Chloe è stato portato al Royal United Hospital di Bath dove è morta poco dopo l’arrivo. Ci sono volute diverse analisi per stabilire che a provocare il malore fatale per Chloe, erano stati dei residui di salsa allo yogurt contenuti nel kebab mangiato dalla ragazza. Chloe, infatti, oltre a soffrire di asma era anche allergica ai latticini.

Ora la famiglia, che sta valutando se ci sono gli estremi per denunciare i gestori dell'esercizio commerciale: "Grazie a tutti coloro che hanno cercato di aiutare Chloe quel giorno tragico. In molti hanno fatto tutto quello che potevano. La nostra cara Chloe, un vero angelo, era amata e tanto cara per noi, suo fratello, tutti i suoi amici e la sua famiglia”.