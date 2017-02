Oggi in Gran Bretagna entra in vigora la "Turing Law", la legge che sancisce la "riabilitazione giudiziaria" e il "perdono postumo" per migliaia di omosessuali e bisessuali condannati in passato. Si tratta di un emendamento inserito nel Policing and Crime Bill in seguito al cosiddetto Royal Assent, e sarà valido a partire da oggi.

Il provvedimento era stato annunciato nel 2013, quando fu concessa "l'assoluzione postuma" ad Alan Turing, matematico inglese che durante la II guerra mondiale contribuì a scardinare i cifrari segreti nazisti. Turing, a cui è dedicata la legge, morì suicida a quarantun'anni, dopo aver subito un processo nel 1952 per "comportamento indecente con un 19enne" ed essere stato condannato alla castrazione chimica. La sua storia è stata portata sul grande schermo nel 2014, con il film "The Imitation Game".

Per secoli nel Regno Unito l'omosessualità è stata punita come un crimine. In Inghilterra e Galles il divieto è sopravvissuto fino al 1967, ma solo nel 2001 è stata abbassata a sedici anni l'età del consenso per gli omosessuali – equiparandola a quella degli eterosessuali; mentre in Scozia e Irlanda del Nord è stata reato rispettivamente fino ael 1980 e fino al 1982.

La "Turing Law" – accolta positvamente da attivisti e associazioni Lgbt – riguarda potenzialmente da 49 mila ai 60 mila persone "colpevoli" di omosessualità. Secondo lord John Sharkey, uno dei primi a battersi per la norma, almeno 15mila di loro sono ancora vive. Anche se sembra che qualche anziano condannato non voglia avvalersene, sostenendo di volere delle scuse, "non il perdono". Ad ogni modo, la legge potrà essere invocata anche dagli eredi di chi nel frattempo è deceduto, ottenendo la cancellazione delle sentenze di condanna dall'anagrafe giudiziaria.

Il ministro della Giustizia britannico, Sam Gyimah, si è detto "immensamente orgoglioso del fatto che ‘legge di Turing' sia diventata una realtà sotto questo governo", definendo la giornata di oggi "veramente importante": "Abbiamo chiesto scusa anche se non potremo mai annullare il dolore causato". Per il leader dei Liberal Democrats, Tim Farrow, nonostante il provvedimento arrivi "troppo tardi per coloro che sono stati condannati", gli amici e le famiglie "delle migliaia di persone che hanno sofferto sottto questa legge ingiusta e discriminatoria avranno un peso in meno sulle loro spalle".