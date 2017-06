in foto: Il deposito dove è stato trovato il cadavere di Harrison Ballantyne

Forse avevano scavalcato la recinzione per una prova di coraggio. Magari volevano soltanto vivere un’avventura ed esplorare un luogo in cui l’accesso è proibito, come chiunque ha fatto alla loro età. Ciò che si sa di sicuro è che un ragazzo di appena 11 anni è morto folgorato dalla corrente elettrica in un deposito ferroviario di Daventry, nel Northamptonshire, cuore del Regno Unito.

La giovane vittima si chiamava Harrison Ballantyne, frequentava la scuola di Guilsborough e, insieme ad altri quattro amici, aveva deciso di introdursi per ragioni non precisate all’interno del deposito ferroviario internazionale di Daventry. Secondo una prima ricostruzione, mentre il gruppo esplorava il deposito nel pomeriggio di martedì 27 giugno, Harrison sarebbe stato folgorato dalla corrente elettrica proveniente dai cavi di un traliccio dell’alta tensione. Le forti ustioni rinvenute dalla polizia sul cadavere dell’11enne hanno rivelato che Harrison è stato ucciso sul colpo dall’elettricità. Un altro giovane in condizioni non gravi è stato ricoverato all’ospedale.

Il soprintendente Chris Hodgkins, della polizia stradale britannica si è detto vicino alla famiglia del ragazzo e ha dichiarato che sarà fatto tutto il possibile per chiarire la dinamica della morte di Harrison, chiarendo che la priorità, adesso, è “prevenire che altri ragazzi possano farsi del male in maniera simile”. La speranza è che l'incidente di cui l'11enne è stato vittima possa rendere chiaro quanto sia pericoloso avvicinarsi a strutture come il deposito ferroviario di Daventry

Robin Smith, vice capo della polizia stradale britannica ha dichiarato che nuove barriere sono in corso di installazione in tutto il Paese, visto il pericolo rappresentato dai binari, lasciando però intendere che non tutti i percorsi ferroviari saranno dotato di una rete di protezione a causa dei costi e dei tempi necessari per una simile impresa.

La scuola frequentata dal giovane Harrison ha allestito uno spazio davanti all’istituto dov’è possibile lasciare fiori in memoria dello studente folgorato e scrivere un messaggio su un apposito registro.