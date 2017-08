Un drammatico incidente stradale è avvenuto nella zona di Buckinghamshire, in Regno Unito: due camion, uno dei quali di FedEx ed un minibus si sono scontrati sulla M1, nel tratto tra le uscite 14 e 15, vicino Newport Pagnell, provocando una vera e proprio strage: al momento i media UK parlando di almeno otto morti. Inevitabili i per gli automobilisti che si trovavano sull’autostrada in viaggio per trascorrere il week-end fuori in occasione del Bank Holiday (festività nazionale nei Paesi anglosassoni).

Non è ancora stato precisato da dove provenissero i camion, mentre il minibus arrivava dalla zona di Nottingham: gli autisti dei tir sono stati arrestati e la polizia sospetta che uno di loro guidasse in stato di ebbrezza. Oltre alle vittime, si contano almeno quattro feriti, trasportati d’urgenza negli ospedali più vicini: “E’ stato terribile, si è trattato del peggior incidente stradale tra camion che abbia mai visto” ha detto uno dei testimoni. Le autorità hanno invitato gli automobilisti a non percorrere quel tratto di autostrada fin quando la situazione non tornerà alla normalità, in quanto la carreggiata sud è stata chiusa. Le immagini postate sui social dai presenti mostrano l’entità del tragico incidente, con la parte frontale dei camion completamente distrutta, così come l’intero pullmino. Si lavora intanto alla ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente. Secondo quanto riporta la Bbc online, tutte le vittime si trovavano proprio sul minibus, che proveniva dalla zona di Nottingham.