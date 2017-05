Un “pericoloso detenuto” è fuggito “armato di un rasoio” dall’ospedale di Salisbury in Regno Unito. Michal Kisier, 30 anni, si trovava al Salisbury District Hospital per essere curato a seguito di una ferita alla testa subita in carcere. La polizia di Wiltshire ha detto che Kisier avrebbe con sé una lama di rasoio ed è considerata “pericoloso”. È stato descritto come “un uomo bianco, alto 1,70m, con capelli biondi e tatuaggi sul collo”. Indossava dei pantaloni da tuta grigi, una maglietta nera e delle scarpe blu” al momento della fuga. Le autorità hanno rilasciato un invito “a non avvicinarsi a lui per la propria sicurezza. Se qualcuno vede un uomo che corrisponda alla descrizione dovrebbero chiamare immediatamente il numero di emergenza 999″ ha detto una portavoce delle forze di polizia.

Secondo il Salisbury Journal, Kisier è in carcere dall'anno scorso dopo aver rapito e minacciato con un coltello alla gola una donna, insieme a sua figlia adolescente, nella loro casa di Luton, dove avrebbe rubato 2.000 sterline. Dopo essere stato arrestato, ha ammesso tutte le accuse a suo carico, compresa quella relativa al doppio sequestro di persona, ed è stato condannato a cinque anni e tre mesi di carcere. “I miei agenti stanno facendo tutto il possibile per ritrovare Kisier. Vi chiediamo di essere vigili e chiamare il 999 per qualsiasi avvistamento, ma ciò che è più importante è evitare di avvicinare questa persona".