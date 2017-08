Sorella e fratello in carcere per avere abusato di tre bambini. Matthew David Thatcher, 26 anni , e Emily Thomson, 18 anni, sono stati arrestati a Cardiff, insieme a Mandy Wright, dopo avere confessato 36 abusi sessuali ai danni di adolescenti. I tre si scattavano centinaia di foto durante gli atti sessuali. Sono stati anche ritrovate le conversazioni e i messaggi che si scambiavano tra di loro, mentre pianificavano le violenze che avrebbero messo in atto. La ragazza ha dichiarato di essere anche infatuata del fratello, e non lo considerava un parente. Le giovani vittime piangevano fino a non poter più respirare, e i medici che li hanno visitati hanno riscontrato in loro segni permanenti degli abusi. L'uomo è stato condannato a scontare 26 anni, la sorella 12 anni. mentre per Mandy Wright la pena da scontare è di 7 anni.