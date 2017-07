Karmen Edwards è venuta al mondo con un taglio cesareo all'ospedale Raignore, Inverness. Purtroppo durante l’intervento chirurgico al quale la sua mamma, Emma, si è sottoposta, qualcosa è andato storto. E la bimba ancora ne porta i segni: un lunga cicatrice che va dall’orecchio all'occhio sinistro, frutto di un’incisione troppo profonda operata dal medico che la stava facendo nascere. L’incidente avvenuto lo scorso settembre è diventato oggetto di un’indagine interna dell’ospedale, ma i risultati non sono mai stati divulgati.

"Siamo totalmente disgustati dal trattamento che ci hanno riservato” ha detto il nonno di Karmen, Robert Edwards, 62 anni, che abita con tutto il resto della famiglia nella cittadina scozzese di Wick. “Non è stato fatto niente e non ci hanno mai comunicato alcunché. C’è stata solo una dichiarazione alla stampa, ma non ci sono mai stati in contatto da allora. Stiamo pensando di rivolgerci ad un avvocato. Dovrebbero ammettere pubblicamente di aver agito nel modo peggiore” dice ancora l’anziano a Metro.co.uk. “Non conosciamo il nome del chirurgo che ha operato mia figlia. Ma credo che ci siano molte future mamme intimorite che vogliano saperlo. Si tratta di una persona che lavora per la NHS Highland [sistema sanitario britannico, ndr]” dice ancora Robert.

Un portavoce della stessa NHS si è limitato a specificare che “è stata condotta un’indagine interna sulla vicenda”. "Adesso forniamo informazioni dettagliato ai pazienti in merito ai rischi associati alla procedura con taglio cesareo. Devono compilare un modulo completo di approvazione firmato dalla Scottish Women Held Maternity per evidenziare tutti i possibili rischi. Abbiamo adattato il nostro brief per la sicurezza chirurgica così da coprire i casi specifici” spiega.