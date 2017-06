in foto: le carcasse dei veicoli ad incendio spento

Altruisti, eroici e sconosciuti. Sono questi i due aggettivi che possono essere immediatamente ricollegati ai coraggiosi passanti che lo scorso 21 giugno si sono fermati per aiutare due persone intrappolate tra le fiamme della loro Peugeot 307.

Mentre percorreva l’autostrada M1 in direzione nord, l’auto sarebbe rimasta coinvolta in un incidente con un camion all’altezza della città di Hemel Hempstead, a circa 40 chilometri da Londra. Dopo lo scontro, a bordo di uno dei due veicoli si sarebbe originato, per cause ancora da chiarire, un incendio che, nell’arco di pochi minuti avrebbe avvolto sia il rimorchio del camion sia l’abitacolo della vettura.

Fortunatamente per gli occupanti dell’auto, due persone che avevano assistito all’incidente non si sono lasciate intimorire dalle fiamme e appena visto ciò che stava accadendo non hanno avuto dubbi. I due hanno fermato l’auto, sono scesi e si sono lanciati verso la Peugeot estraendo gli occupanti dall’auto. La polizia della contea di Hertfordshire non ha avuto dubbi nel definite l’azione “eroica ed altruistica” con un tweet pubblicato dal suo account ufficiale. Senza il loro aiuto, infatti, i due occupanti dell’auto sarebbero sicuramente perso la vita.

Quanto la polizia e i vigili del fuoco sono arrivati sul luogo dell’incidente, infatti, sia il camion che la macchina erano avvolti dalle fiamme. Delle persone coinvolte nell’accaduto, soltanto una è stata portata urgentemente al pronto soccorso mentre le altre sono state medicate sul posto per ferite lievi. Un bilancio più che accettabile, considerando che sarebbe potuta andare molto peggio.