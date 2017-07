Si chiama Knife Angel, è una gigantesca scultura alta oltre tre metri ed è stata realizzata da un artista britannico assemblando più di 100mila coltelli. L'opera è stata concepita come un monumento in omaggio alle numerose vittime provocate nel Regno Unito da aggressori armati di coltelli, in quello che è diventato un vero e proprio boom negli ultimi anni con l'esponente aumento di attacchi di matrice islamica radicale.

Lo scultore che ha realizzato l'opera si chiama Alfie Radley ed ha trascorso gli ultimi due anni della sua vita ad assemblare i pugnali: quel che più stupisce, tuttavia, è che i coltelli utilizzati sono stati forniti in moltissimi casi dalle autorità di polizia, che li avevano sequestrati agli autori di agguati, attentati e aggressioni tra l'Inghilterra e il Galles. Una parte considerevole dei pugnali è stata donata dal British Ironwork Centre di Shropshire, che ha avviato un'iniziativa chiamata "Salva una vita, dona il tuo coltello".

Dopo aver pulito ogni coltello dal materiale biologico, Alfie Radley ha dovuto fare in modo che le lame non fossero più affilate così da non rischiare che la sue stessa statua si trasformasse in un'arma impropria. Lo scopo dell'artista è quello di esporre l'opera a Trafalgar Square, e per questo ha ideato una petizione online.