Il rettore dell’università di Palermo, Fabrizio Micari, ha confermato di volersi candidare a presidente della regione Sicilia. Micari ha già ricevuto il sostegno del Pd e del sindaco di Palermo Leoluca Orlando. Il rettore dell’ateneo di Palermo ha annunciato di essere pronto a scendere in campo “come candidato civico”, ma all’interno di un “campo largo e di una coalizione di centrosinistra”, di cui dovrebbero far parte anche i centristi. Una candidatura che rimarrà in piedi anche nel caso in cui Mdp e Sinistra Italiana non dovessero far parte della coalizione che lo sostiene, come ha assicurato lo stesso Micari rispondendo alle domande dei giornalisti ma ribadendo che l'obiettivo è quello di un campo il più largo possibile.

“Fino a questo momento – ha esordito Micari – ho tenuto volutamente un atteggiamento defilato, ma adesso è arrivato il momento di annunciare le mie intenzioni e di parlare sia di coalizione e di incominciare a fare un ragionamento sui programmi”. Accompagnato da alcuni professori universitari durante la conferenza stampa in cui ha annunciato la sua disponibilità a candidarsi alle elezioni del 5 novembre, Micari ha parlato dei criteri che verranno utilizzati per formare le liste che lo supportano: “Credo in un governo regionale che faccia della trasparenza e della legalità la sua bandiera a partire dalle candidature, e quindi utilizzando un codice etico”.

Micari ha anche fatto sapere che non c’è incompatibilità tra la sua carica di rettore e la candidatura alla presidenza della regione, ma ha sottolineato che in caso di vittoria si dimetterebbe dal suo ruolo universitario. Ma non prima: “Credo che sarà possibile trovare una formula per evitare situazioni di inopportunità, dopo due anni di rettorato la struttura è solida e la macchina della nostra università è ben strutturata, credo che in questi due mesi riusciremo a lavorare bene”.

Obiettivo di Micari è puntare sui giovani: “È un impegno nei confronti della formazione. Questa è la fase due di un impegno già cominciato. Da rettore ho fatto il primus inter pares, anche il presidente della regione svolge il medesimo ruolo”. Il rettore ha anche raccontato che i primi contatti per la sua candidatura sono stati presi con Leoluca Orlando, sindaco di Palermo.