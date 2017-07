Ore da incubo la scorsa notte per la proprietaria del Castello della Torricella, a Ventoso di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia. Alcuni rapinatori infatti si sono introdotti nella dimora storica prendendo in ostaggio la donna, legandola e picchiandola per lungo tempo in modo da farle rivelare l'ubicazione di soldi e preziosi. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, intorno a mezzanotte, la donna ha intravisto una coppia di uomini con i volti coperti dentro la proprietà. I due l'hanno subito aggredita e immobilizzata, poi hanno iniziato anche a picchiarla e infine l'hanno ferita alle braccia con un grosso coltello.

La signora, che era sola nel castello, è rimasta in balia dei rapinatori per ore resistendo a lungo e non collaborando nell'indicare dove fossero presenti oggetti di valore. Infine però i due sono comunque riusciti ad arraffare un grosso bottino. Dalla dimora infatti sono spariti circa 4mila euro in contanti, gioielli in oro e due pistole, una Beretta semiautomatica e un'arma da tiro a segno di piccolo calibro. Solo quando i rapinatori si sono dati alla fuga, intorno alle 3, la donna è riuscita a liberarsi e a chiedere aiuto ai vicini. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno subito avviato le ricerche per trovare gli autori della rapina, poi estese anche nelle province limitrofe.