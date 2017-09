Una tranquilla giornata da trascorre in famiglia in un attimo si è trasformata in tragedia per un uomo di 45anni residente a Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia, Alberto Davolio. Mentre era impegnato a preparare la grigliata nel giardino della casa della madre nella vicina Rolo, infatti, un fulmine lo ha colpito sbalzandolo ad alcuni metri di distanza. Il 45enne è stato immediatamente soccorso dai familiari, che hanno assistito alla scena atterriti, e poi dal personale del 118 che è riuscito a riattivare le sue funzioni vitali prima di trasportarlo d'urgenza all'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia dove è stato ricoverato in prognosi riservata visto che le sue condizioni sono gravissime.

L'incidente poco dopo le 11,30 di domenica in un villetta appena fuori il centro del piccolo paese della Bassa. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, in base alle testimonianze dei presenti, l'uomo aveva già acceso la brace in giardino e piazzato i primi pezzi di carne in vista del pranzo domenicale in famiglia, ma all'improvviso in cielo sono apparse nubi scure e le prime gocce di pioggia. Davolio a quel punto avrebbe sistemato in fretta la brace e si sarebbe diretto verso la casa, in cerca di riparo dall’ormai imminente arrivo del temporale. Proprio i quel momento però un fulmine è caduto a pochi metri da lui lasciandolo esanime a terra. I familiari hanno subito allertato il 118 e sul posto son accorsi immediatamente i sanitari che dopo alcuni tentativi sono riusciti a stabilizzarlo per il trasporto in ospedale dove è stato ricoverato in Rianimazione.