Attimi di paura ieri mattina a Novellara, dove un bimbo di 5 anni di origine cinese è precipitato dalla finestra, al primo piano della casa, dopo essere stato chiuso in camera dalla sorellina. Il piccolo ha fatto un volo di quasi tre metri che solo per fortuna non ha avuto gravi conseguenze. Il bambino potrebbe aver deciso di gettarsi dalla finestra per paura, dopo essersi ritrovato chiuso da solo in camera. Probabilmente non ha pensato che avrebbe rischiato di farsi davvero molto male. Il "volo" è terminato sull’erba del cortile interno dell’abitazione, a poche decine di metri dalla piazza principale della città.

Il padre e la madre del bambino, titolari di un’attività commerciale vicino all’abitazione, sono subito intervenuti per i primi soccorsi quando hanno saputo quello che era successo. Sul posto, in pochi minuti, sono arrivati l’ambulanza della Croce rossa di Fabbrico e il personale dell’automedica dell’ospedale di Guastalla. Fortunatamente il piccolo era ancora cosciente e non aveva riportato particolari traumi; dopo le prime valutazioni sanitarie, è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla per essere sottoposto a una serie di accertamenti. I momenti in cui il bimbo è stato soccorso sono stati seguiti con trepidazione dai residenti e dai molti passanti, attirati dall’arrivo a sirene spiegate di ambulanza e automedica. Poi, fortunatamente, sono arrivate le rassicurazioni sulle condizioni del bambino. Come da prassi, trattandosi di una vicenda che riguarda un minore e, in particolare, un bambino, sono stati avviati degli accertamenti per verificare se in questa vicenda possano sussistere eventuali responsabilità.