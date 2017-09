Un sessantenne reggiano è stato colto in flagranza di reato mentre rivolgeva attenzioni di natura sessuale verso un ragazzo di quattordici anni nei pressi di un oratorio di Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Sono stati i carabinieri ad intervenire tempestivamente e arrestare l'uomo, già noto alle Forze dell'ordine e alla giustizia, poiché assolto in primo grado da un'accusa analoga a quella a cui dovrà rispondere a giorni. Nel 2009, infatti, venne denunciato per corruzione di minorenne perché sospettato di aver compiuto atti sessuali in presenza di una bambina. Assolto in primo grado, il processo continua per impugnazione della sentenza da parte della Procura Generale di Bologna e della pm Maria Rita Pantani, sostituto presso la Procura reggiana.

Il sessantenne frequentava abitualmente luoghi animati da minori, quali oratori e parchi. Secondo le indagini dei Carabinieri di Novellara, l'uomo si è avvicinato a due ragazzi di quattordici anni, dopodiché avrebbe cominciato a toccarne le parti intime di uno degli adolescenti. Colto in flagranza, è stato subito arrestato e condotto nel carcere di Reggio Emilia in attesa di giudizio.