Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Francesco Calabrò, un sub di Motta San Giovanni, nella città metropolitana di Reggio Calabria, di cui si erano perse le tracce nel pomeriggio di domenica dopo una immersione in mare. Il 31enne purtroppo è stato ritrovato senza vita alla foce di un torrente della zona, non lontano da dove era stato visto l'ultima volta. L'uomo, come amava fare spesso nel tempo libero, aveva approfittato della pausa dominicale per una immersione nelle acque antistanti la marina di San Lorenzo, sempre nel reggino.

Il sub, dopo aver salutato e dato appuntamento ai familiari, si è immerso nel pomeriggio di domenica. Dopo alcune ore, però, i parenti, non vedendolo riemergere, hanno iniziato a impensierirsi e infine hanno deciso di lanciare l'allarme alle autorità di polizia. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri di Melito Porto Salvo, i militari della Capitaneria di porto ed i sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno avviato una immediata ricerca nell'aria indicata. Col passare delle ore purtroppo però le speranze di ritrovare in vita il 31enne sono venute sempre più a mancare fino al macabro ritrovamento che ha segnato il tragico epilogo.

Francesco, appassionato ed esperto di pesca subacquea, sarebbe rimasto bloccato sott’acqua a poche decine di metri dalla battigia. A recuperare il corpo e a riportarlo a riva sono stati i sommozzatori dei Vigili del fuoco poco prima del tramonto. Sulle cause dell'incidente e del decesso del 31enne indagano ora i carabinieri.