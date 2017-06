Avrebbe incendiato il ristorante in cui lavora dopo che il titolare gli aveva negato un anticipo sullo stipendio. I fatti stanotte alle 3.30 a Roccella Ionica, nel Reggino. Dopo una segnalazione al 112, i i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia locale sono riusciti a domare le fiamme e hanno arrestato un 19enne ucraino, Daniel Hrinchenko, nella quasi flagranza del reato di incendio. Nelle vicinanze del fabbricato dato alle fiamme sono stati infatti trovati alcuni effetti personali riconducibili al responsabile, che si è poi saputo essere appunto un dipendente del ristorante, subito dopo rintracciato a casa

Nel corso della conseguente perquisizione domiciliare, lo stesso Hrinchenko (che aveva degli evidenti segni di ustioni al volto ed alle mani) ha ammesso le proprie responsabilità dinnanzi agli investigatori. A quel punto, è stato trasferito per le cure del caso presso l’Ospedale Civile di Locri. Come detto, il folle gesto sarebbe da collegare al mancato anticipo di pagamento dello stipendio del 19enne, chiesto proprio la sera prima dal ragazzo. Il pubblico ministero di turno ha disposto il piantonamento dell'arrestato in ospedale.