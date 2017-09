in foto: Il sindaco di Taurianova Fabio Scionti – Foto: Comune di Taurianova/Facebook

Un ordigno ad alto potenziale ha distrutto l’auto della moglie del sindaco di Taurianova. Fabio Scionti è il primo cittadino (eletto col Pd) del comune che fa parte della Città Metropolitana di Reggio Calabria. La vettura della moglie, una Toyota Yaris, era parcheggiata nel giardino di casa della famiglia. L’esplosione è avvenuta dopo la mezzanotte: sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno conducendo le indagini per risalire ai responsabili, e la polizia. L’auto è stata completamente sventrata a causa dell’esplosione.

Fabio Scionti è stato eletto sindaco nel novembre del 2015, dopo un periodo di commissariamento del comune a causa del terzo scioglimento per infiltrazioni mafiose all’interno dell’amministrazione. Pochi mesi dopo, il sindaco di Taurianova è stato eletto anche consigliere della Città Metropolitana di Reggio Calabria con delega a vari settori strategici come quelli dei lavori pubblici e dell’urbanistica. Negli scorsi mesi il suo cane, un Labrador, era stato trovato morente dopo aver ingerito del veleno.

Il segretario del Pd Calabria, Ernesto Magorno, ha espresso la sua solidarietà e il suo sostegno al sindaco di Taurianova: “Siamo con lui e, insieme, continueremo a lavorare per una Calabria migliore”. A chiamare i soccorsi e, in particolare, i vigili del fuoco, sono stati gli stessi parenti del sindaco che hanno visto l’auto in fiamme.