Invece di svolgere il suo lavoro e consegnare la posta, lui portava tutto a casa sua. Tanto da accumulare nella sua abitazione oltre quaranta chilogrammi di corrispondenza che non è mai stata consegnata ai legittimi destinatari. Per questo motivo un postino di trentanove anni è stato denunciato dai carabinieri del Gruppo di Locri e da quelli di Sant'Ilario dello Ionio per violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza. I militari lo hanno scoperto dopo aver ricevuto diverse segnalazioni da parte di cittadini che lamentavano il mancato recapito della posta. Così hanno avviato le indagini e hanno effettuato una perquisizione domiciliare nell'abitazione dell'uomo, dove appunto hanno trovato tutta la posta non consegnata e ora sottoposta a sequestro.

Il precedente lo scorso gennaio – C’è da dire che non è la prima volta che dalla zona di Reggio Calabria arrivano storie simile. Solo lo scorso gennaio i carabinieri avevano individuato e denunciato un cinquantanovenne in servizio in un Centro secondario di Distribuzione postale della Locride perché ritenuto responsabile dello stesso reato di sottrazione e soppressione di corrispondenza. In quel caso, invece di portarla a casa, il postino era stato sorpreso mentre gettava delle lettere in un cassonetto della spazzatura.