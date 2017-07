Apertura straordinaria di un luogo straordinario, la Reggia di Caserta. Nel sito vanvitelliano continua il programma di passeggiate serali e così, stasera dalle 19:30 alle 22:30, al prezzo simbolico di 1 euro, i visitatori potranno godersi gli splendidi scenari della dimora reale borbonica. Ma non solo. L’evento, infatti, si inserisce nell’ambito del Piano di Valorizzazione 2017 che prevede accessi al monumento anche ogni sabato sera, fino ad ottobre.

In programma ci sono le ormai note “Visite flash” condotte dagli addetti all’accoglienza e alla custodia dell'importante sito monumentale, che per una notte saranno le guide dei visitatori. La prima consiste in un focus su Maria Sofia di Baviera, l’ultima regina delle Due Sicilie, a cui seguirà un approfondimento sulla “Caccia al cinghiale di Ferdinando IV a Calvi” e in generale sulla passione per la caccia dei sovrani borbonici.

Successivamente, la visita flash introdurrà a “La rivoluzione siamo noi – omaggio a Joseph Beuys” della “Compagnia della Città & Fabbrica Wojtyla”. In scena, “Tre mondi solitari”, drammaturgia “itinerante” di Patrizio Ranieri Ciu, che comincia dagli appartamenti reali, attraversa la mostra “Terrae Motus” e finisce nel pieno della città casertana, su corso Trieste. Ma ancora non è finita. In occasione dell’apertura serale, sarà possibile visitare anche la mostra “Klimt Experience” nelle Sale Ex-Aeronautica, recente spazio liberato e restituito alla fruizione pubblica dello splendido sito vanvitelliano.

Fino al 31 ottobre la mostra “Klimt Experience” nella reggia borbonica. L’esposizione è accompagnata da musica e installazioni che immergono il pubblico nella realtà virtuale delle opere dell’autore de “Il bacio” e “L’abbraccio”. Circa 700 immagini diffuse da 30 proiettori laser su dei megaschermi e sulle pareti con una definizione più alta di quella del Full Hd.